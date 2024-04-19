AYM'de 12 yıllık Zühtü Arslan dönemi sona erdi
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, görevini Kadir Özkaya'ya devretti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 18:02, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 18:47
Arslan'ın 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle 21 Mart'ta yapılan seçim sonucunda Kadir Özkaya, AYM üyelerinin salt çoğunluğunun oyunu alarak Yüksek Mahkemenin başkanlığına seçildi.
AYM Başkanlığı makamında basına kapalı yapılan törende Arslan, görevini Özkaya'ya devretti.