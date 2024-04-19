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İzmir'deki depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi davasında karar

İzmir'deki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davada, yapı denetçisi ile fenni mesule hapis cezası verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 18:14, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 18:16
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İzmir'deki depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi davasında karar

İzmir 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık yapı denetçisi H.Ö, fenni mesul E.İ. ile taraf avukatları katıldı. Tadilat sırasında fenni mesul olan sanık M.K. ise duruşmaya gelmedi.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında H.Ö. ile E.İ'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 8 aydan 4,5'er yıla kadar hapsini, M.K'nin ise beraatini talep etti.

Mahkeme, M.K'nin bereatine karar verildi. Fenni mesul E.İ. ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıp, iyi hal indiriminin ardından cezası 2 yıl 9 ay 10 güne düşürüldü. Ayrıca, E.İ'nin 2 yıl süreyle fenni mesullük meslek ve sanatını icrası yasaklandı.

Sanık H.Ö. ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp, iyi hal indirimiyle cezası 1 yıl 4 ay 20 güne düşürüldü.

- Dava

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin hazırlanan iddianamede, 3 sanığın 8 aydan 4,5'er yıla kadar hapsi istenmişti. Belediye görevlileri ile ilgili dosya ise Memur Suçları Bürosu'na gönderilmiş, bu kapsamda kaymakamlıktan soruşturma izni talep edilmişti.

Verilen izin sonrası 3 belediye görevlisi hakkında da "görevi kötüye kullanma" suçundan Karşıyaka 5. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinin hazırladığı bilirkişi raporunda "Binanın statik-betonarme analizleri ve projelerini hazırlayan mühendisin, inşaat tarihinde yürürlükte bulunan yönetmeliklere uymadığından dolayı yüzde 20 oranında kusurlu olduğu" belirtilmişti.

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