Diyarbakır Büyükşehir, 'bayrak kaldırıldı' iddialarını yalanladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kimi yayın organından servis edilen "Meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı" haberine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 17 Nisan Çarşamba günü başlayan ve 19 Nisan Cuma günü biten ilk meclis toplantısında Türk bayrağının kaldırıldığına dair kimi yayın organından servis edilen haberlerin aslı astarı bulunmadığını kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Büyük bir kurgu ve manipülasyonla yanıltıcı bilgi yayıldığının bilinmesini isteriz. Meclis toplantımızda İstiklal Marşı okunduğu gibi bayrak da olması gereken yerde bulunduruldu."

İçişleri Bakanı: Mülkiye müfettişi görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye meclislerinin açılışında "İstiklal Marşı'nın okutulmadığına" ve "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir." ifadesini kullandı.

Ahmet Türk: "Bayrak ve din siyasete alet edilmemeli, bu ülkenin ortak değerlerine her zaman saygı duyuyoruz"

Gazeteci Zafer Şahin, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilk toplantısında, AK Parti grubunun İstiklal Marşı okunmasını gündeme eklemek istediklerini, ancak DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk ile diğer DEM Partililerin karşı çıkması üzerine tartışma yaşandığını iddia etmişti. Şahin, X hesabından şunları yazmıştı:

"Mardin Büyükşehir Belediyesi ilk Meclis toplantısı. AK Parti Grubu gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesini talep ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEM Parti grubu gündemde böyle bir madde yok diyerek kabul etmiyor bu talebi. Çıkan tartışma sonrası AK Partili üyeler salonu terk etmek üzere ayaklanıyor. Görüntü alan AK Partililerin telefonları zorla ellerinden alınarak siliniyor. AK Partililer ayağa kalkarak İstiklal Marşı okuyor ve saygı duruşunda bulunuyor. DEM'li üyeler oturdukları yerden onları izliyor."

Ahmet Türk ise iddiayla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Türkiye'de bayrak ve dinin siyasete alet edilmemesi gerektiğini, bu ülkenin ortak değerlerine her zaman saygı duyduğumuzu belirtmek isterim. İddia edildiği gibi bu ülkenin değerleri meclisimizde oylamaya sunulmamıştır. Söz konusu hadisenin mevcut gündemlerin dışında olduğunu, bundan önceki oturumlarda da şahsın bu tür gündem dışı konularla meclisin asli görevlerini aksattığını halkımızla paylaşmak isterim. Kamuoyunun bu tür karalama politikalarına itibar etmemesini rica ediyoruz. Ülkemizin, kentimizin ve halkımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."