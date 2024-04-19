MEB'de görevde yükselme suretiyle atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla atamalar yapıldı.

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