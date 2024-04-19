MEB'de görevde yükselme suretiyle atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme suretiyle atama sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 18:51, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 18:53
Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla atamalar yapıldı.
Bu kapsamda, atama sonuçları Personel Genel Müdürlüğünün internet adresinde yayımlandı.