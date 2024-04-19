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Kulüpler Birliğinden TFF Başkanına 'erken seçim' çağrısı

Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye erken seçim çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 22:50, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 22:50
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Kulüpler Birliğinden TFF Başkanına 'erken seçim' çağrısı

Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı tarafından 18 Temmuz'da yapılacağı ilan edilen seçimli genel kurul tarihinin, aşağıda paylaştığımız sebeplerden ötürü haziran ayının ilk haftasında yapılmasının elzem olduğunu düşünmekteyiz." denildi.

Liglerin mayıs ayında sona erdiği ve haziran ayında futbol sezonunun yeniden başladığının hatırlatıldığı açıklamada, "Spor kulüplerinin mali takvim yılı 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasındadır. Bu kapsamda, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda yapılması gereken değişikliklerin bu takvime uygun olarak yapılması kaçınılmaz bir gerçekliktir. Bu konularda yeni sezon için yapılacak değişiklikler için yeni yönetime kendi bakış açısı, futbol yönetim anlayışı ve ilkelerine uygun hareket alanı tanınmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Yeni seçilecek yönetimin kendi bakış açısı ve ilkelerine uygun kurullar oluşturması konusunun önemine de değinilerek, "Yeni sezon başlangıcına kadar makul bir zaman dilimi tanınmalıdır. Yeni yönetim, 18 Temmuz'da seçildikten sonra kendi ilke ve bakış açısıyla yeterli çalışma zamanı olmasa da bu değişiklikleri yapmış olsa dahi ilan ve tahkim itiraz süreleri dikkate alındığında liglerin başlama tarihine yetişmesi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Seçim tarihi değişmemesi durumunda transfer dönemlerinin, lig statülerinin, A takım listelerinin ve futbolcu uygunluklarının yeni yönetim tarafından hazırlanmasının fiilen mümkün olmadığı aktarılarak, "Yeni sezon için yapılacak olan hakem klasman atamalarının belirlenmesinin yeni seçilecek yönetim kuruluna bırakılması gerekmektedir. Bu sebeple yeni seçilecek yönetime hareket alanı bırakmayacak olan 18 Temmuz tarihinin kabulü mümkün değildir." denildi.

TFF Ana Statüsü, talimatlar, lig ve kupa statülerinin maddi gerçekliğe uygun olarak detaylı araştırma ve futbol paydaşlarıyla bilgi alışverişi neticesinde hazırlanması gerektiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"2024-2025 sezonu TFF bütçesinin mevcut yönetim kurulu tarafından belirlenirken, seçilecek yeni yönetimi etkileyebilecek kararların alınma ihtimali de bugünkü talebimizin ne kadar haklı olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkemiz futbolunun içerisinde bulunduğu kaotik durum, bir gün dahi gecikmeyi kaldırabilecek noktada değildir. Bunun için hep birlikte şahsi menfaat ve beklentilerimizi bir kenara bırakarak haziran ayı başında TFF Seçimli Genel Kurulunu yapmak zorundayız. Bugün bu sorumluluktan kaçanlar tarihte Türk futboluna verdikleri zararla hatırlanacaktır."

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