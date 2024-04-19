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SPK'den 7 kişiye borsalarda geçici işlem yasağı cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 22 Nisan'dan başlamak üzere 7 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 22:58, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 23:27
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SPK'den 7 kişiye borsalarda geçici işlem yasağı cezası

SPK bültenine göre, Kurul, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 6 kişiye, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 1 kişiye, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 22 Nisan'dan başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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