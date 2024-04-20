Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de
Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yer aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2024 06:04, Son Güncelleme : 20 Nisan 2024 06:06
Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar'ın AYM üyeliğine seçildiği belirtildi.