Emekli maaşına özel çalışma yolda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşları başta olmak üzere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. A Haber canlı yayınında sorulara cevap veren Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından özel bir çalışma yapıldığını duyurdu.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"GERİLİMİ İSRAİL BAŞLATTI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Filistinlilere soykırım politikası ve İsrail-İran gerilimi ile ilgili olarak, Gazze'de ateşkesin sağlanması gerektiğini ifade ederek, "İsrail-İran gerilimi Gazze'de yaşananları gölgelememeli. Türkiye, olayın bölgesel bir çatışmaya dönüşmemesi için her türlü gayreti sarf ediyor" dedi.

"Ortadoğu'da adil bir barış olmalı. Diplomasi ve uluslararası hukuk ön plana çıkmalı. İran İsrail arasında sıcak çatışma olursa bundan tüm ekonomiler etkilenir.

IMF SPEKÜLASYONLARINA NOKTAYI KOYDU

'IMF' spekülasyonlarına noktayı koyan Cevdet Yılmaz, "Kesinlikle IMF ile masaya oturulması söz konusu değil" dedi. Ekonomide yol haritasının netleştiğini ifade eden Yılmaz, adımları hayata geçirdiklerini ve seçimsiz 4 yılın çok değerli olduğunu söyledi.

Cevdet Yılmaz cari açığın yarı yarıya azaldığını belirtti ve "Türkiye'nin döviz ihtiyacı düştü" dedi.

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Yılmaz, "Enflasyonu düşürmeye kararlıyız, geçmişte de bunu yapabilmiş bir kadroyuz. Bu bir süreç. Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta enflasyon düşecek." ifadelerini kullandı.

Fahiş fiyatlarla mücadele konusuna özel parantez açan Cevdet Yılmaz, yasal önlemlerin alınac

"EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYİZ"

Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyleyen Cevdet Yılmaz, "Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı çalışmalar tamamlandığında toplumla paylaşılacak, 16 milyon emeklimiz var. Çalışan sayısını artırmamız lazım ki bu dengeyi gerçekleştirelim. Bu yönde de umut verici gelişmeler var, istihdam artışı var." dedi.