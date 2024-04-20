AK Parti oy kaybının sebeplerini araştırıyor: Çalışmayan vekile fatura kesilecek

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre AK Parti 31 Mart Yerel Seçimlerinde yaşadığı oy kaybının sebeplerini araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda milletvekillerinin 11 aylık performansı da yakın markaja alındı. Mevcut milletvekillerinin kendi seçim bölgeleri başta olmak üzere seçim süresi boyunca yaptıkları çalışmalar analiz edilecek. İllerin milletvekili seçimlerindeki oy oranı ile yerel seçimlerdeki oy oranındaki artış ve düşüş karşılaştırılacak. Teşkilatlardan milletvekilleri hakkında raporlar istenecek, yaptıkları çalışmalar listelenecek. Vekillerin teşkilatla uyumlu çalışıp çalışmadığı da saha araştırmalarıyla belirlenecek.

KAMPANYA SÜRECİ İNCELENECEK

Aynı şekilde il teşkilatlarının performansı da saha araştırmalarıyla ortaya çıkarılacak. Vekillerden, bölgelerindeki teşkilatlar hakkında raporlar hazırlamaları istenecek. Parti teşkilatlarının ne kadar çalıştığı, hangi etkinlikleri düzenlediği, esnaf, STK temsilcileri ve vatandaşla ne kadar sıklıkla bir araya geldiği analiz edilecek. Şehrin problemlerinin iyi tespit edilip edilemediği, kampanya sürecinin halkın istek ve taleplerine paralel yürütüp yürütülmediği araştırılacak.

Mitinglere katılım oranlarının da ele alınacağı çalışmada, değişimin başlayacağı yerler bir bir ortaya çıkarılacak. Hatası olan, az çalışan, yanlış yapan, halka tepeden bakanların gözünün yaşına bakılmayacak. Acele kararlar verilmeyecek, değişim yavaş, sağlam ve emin adımlarla yapılacak. Seçim sürecinin baş mimarlarından olan strateji ekibi de yakın markaja alınacak. Heyetin süreç boyunca aldığı ve uyguladığı kararlar masaya yatırılarak, artı ve eksileri incelenecek.

TEPKİ ÇEKEN SÖYLEMLERE TEDBİR

AK Parti'nin seçim analizinde bakacağı bir başka başlık ise belediye başkan adaylarının performansı olacak. Başkan adaylarının söylemleri, seçim boyunca yürüttükleri kampanyanın genel kampanya söylemi ile uyumlulukları irdelenecek. Kampanya çerçevesinde vatandaşı rahatsız eden yöntem ve söylemlerin kullanılıp kullanılmadığı, vatandaş ile diyalogları gibi başlıklar ele alınacak. Öte yandan, seçim sürecindeki söylemleri ile partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zor durumda bırakan ve halkın tepkisini çeken isimlerle ilgili de tedbir alınacağı belirtiliyor. Parti bünyesindeki Siyasi Erdem ve Etik Kurulunun bu konuda daha aktif görev yapacağı ifade ediliyor.