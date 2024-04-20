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Para vermeyen annesini benzin dökerek yakan şahıs tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde para istediği annesinden ret cevabı aldıktan sonra benzin dökerek kendisini ve annesini ateşe veren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2024 07:34, Son Güncelleme : 20 Nisan 2024 07:35
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Para vermeyen annesini benzin dökerek yakan şahıs tutuklandı

Korkunç olay, 18 Nisan Perşembe günü Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, geçtiğimiz hafta annesi M.Y.'den (64) geçtiğimiz hafta bir miktar para alan ve tekrar isteyince ret cevabı ile karşılaşan Ö.Y. (42) öfkelendi.

Ö.Y., maddi ve ailevi sorunları iddiası ile benzin dökerek annesini ve kendisini yaktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz kadın, ilk olarak Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan M.Y., buradaki müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi.

ELLERİ SARGILI ŞEKİLDE ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞAHIS TUTUKLANDI

Her iki elinde de yanıklar oluşan şüpheli Ö.Y. ise olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Şahıs, burada tamamlanan işlemlerinin ardından elleri sargılı bir şekilde adliyeye sevk edildi.

Ö.Y.'nin kendisini görüntüleyerek soru yönelten gazeteciye, "Niye çekiyorsun ki bu kadar, ne yaptığımı sen nereden biliyorsun?" cevabını vermesi ve "Pişman mısınız?" sorusunu ise yanıtsız bırakması dikkatlerden kaçmadı. Adliyeye sevk edilen Ö.Y., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hastanede tedavi gören M.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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