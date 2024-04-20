7 yerde sandık yeniden kuruluyor, aynı gün LGS var! Şimdi ne olacak?

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt Akpazarı ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimlerin iptaline karar verildi. Bu yerlerde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek, okullarda sandık kurulacak ve seçmenler tekrar sandık başına gidecek.

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre ise 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav da 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Tekrarlanan yerlerdeki okullarda hem sandıkların kurulması hem de çocukların imtihana girecek olması tartışmaları beraberinde getirdi.

Aileler ve eğitimciler karara tepkili. Mağduriyet oluşmaması için yapılacak düzenlemenin bir an önce açıklanması talep ediliyor.