Kağıthane'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinden Hasdal istikametine seyreden, sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen kamyonet ile 2 otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

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