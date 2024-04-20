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Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Ramazan Bayramı tatili sonrası yeni hafta rehavetle başlarken, piyasalar bu hafta İran ve İsrail arasındaki çatışmalarla Ortadoğu gelişmelerini yakından izledi. ABD piyasalarında bilanço sezonu tüm hızıyla devam ederken, Borsa İstanbul Ortadoğu'daki çatışmaların yarattığı endişeler ve risk iştahının düşmesi ile hafta genelinde dalgalı bir seyre neden oldu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 20 Nisan 2024 10:37, Son Güncelleme : 20 Nisan 2024 10:23
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Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,23 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 2,54, dolar/TL yüzde 0,71, Euro/TL yüzde 1,23 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en düşük 9.420,90 ve en yüksek 9.823,53 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,23 değer kaybederek 9.693,46 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,54 artışla 2 bin 502 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,93 artarak 17 bin 250 liraya yükseldi.

Çeyrek altın 4 bin 340 TL'yi geçti

Geçen hafta sonu 4 bin 87 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 4 bin 343 liraya çıktı. Bu hafta ABD doları yüzde 0,71 değer kazanarak 32,5880 liraya, Euro yüzde 1,23 artışla 34,8540 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,04 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,66 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,63 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

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