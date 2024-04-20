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'Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısırlı mevkidaşı ile yaptığı basın toplantısında "Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır." dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 20 Nisan 2024 13:07, Son Güncelleme : 20 Nisan 2024 13:25
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'Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

(Gazze'ye) İnsani yardımlar konusunda Mısır'la olan ilişkilerimiz hayati önem taşımakta. Refah Sınır Kapısı'ndan yardımların ulaştırılması için Mısır'la gece gündüz koordinasyon içerisinde çalışıyoruz.

Burada insani yardımlarımızı özellikle Refah'a getirmekte kendileri büyük yardım sunmakta bunun için Mısır'a teşekkür ediyoruz.

Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır.

İsrail'in Filistin topraklarını işgali Batı'nın Ortadoğu'daki istikrarsızlık probleminin başlıca nedenlerinden biridir.

Önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi ve iki devletli çözüm formülünün hayata geçmesi olmalıdır. Bu olmadığı takdirde dün Yemen'den yapılan saldırılar, vugün İran- İsrail gerilimi yarın başka bir savaş türü obürgün başka bir iç karışıklık bunların hepsi olmaya devam edecektir. Biz Türkiye olarak, Mısır gibi diğer dost ülkelerle beraber baştan beri hep aynı şeyi söyledik. Eğer bu kriz hak ettiği biçimde çözülmezse Filistinlilerin hak ettiği devlet, bağımsızlık ve egemenlik verilmezse bu türden krizler bölgemizde artarak devam edecektir.

Bölge ülkeleri olarak, İslam ülkeleri olarak diğer Afrika ülkeleri, Orta Asya ülkeleri herkes bir araya gelip bu hakszlığa karşı sesini organize bir biçimde yükseltmek durumunda.

Filistin'deki direniş giderek İsrail Filistin arasındaki bir savaş olmaktan çıkıp dünyada ezenlerle ezilenler arasındaki bir mücadele formu taşımaya başladı.

Dünyayı bekleyen asıl büyük kriz Filistin meselesiyle makyajı dökülen gerçekliği ortaya çıkan aslında uluslararası sistemin ikiyüzlülüğü, uluslararası hukuksuzluk ve 2. dünya savaşından sonra kurulmuş olan hegomonik sistemin işe yaramamazlığıdır.

Bu mesele artık sadece İsraillilierin Filistinlileri katlettiği bir mesele olarak algılanmaktan çıkıp İsrail'in arkasında duran ve katliamı mümkün kılan güçlerle Filistini kalplerinde ve kafalarında hisseden ve bu zülme karşı küresel çapta direniş gösterme ihtiyacı hisseden iki tarafın kavgası haline dönüşmeye başlamıştır.

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