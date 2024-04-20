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Ankara'da sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oluyor

Ankara genelinde sağanak ve fırtına yaşamı etkiliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2024 14:18, Son Güncelleme : 20 Nisan 2024 14:07
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Ankara'da sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oluyor

Kentte öğle saatlerinde başlayan fırtına, zamanla şiddetini artırdı.

Kuvvetli fırtına ve yer yer etkili olan sağanak nedeniyle özellikle Çankaya, Etimesgut, Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde bazı cadde ve yol kenarlarında ağaçlar devrildi. Yağış ve fırtına dolayısıyla sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorlandı.

Belediye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırma çalışması başlattı.

Ankara Valiliğinden dün yapılan açıklamada, başkentte bu gece yarısına kadar rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtilerek, dikkatli olunması istenmişti.

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