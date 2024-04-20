Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, örgütün Avrupa alanındaki eylem ve etkinliklerinde aktif olarak yer aldığı tespit edilen Durmaz'ı, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına aldı.

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