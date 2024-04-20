İhbar kendisine geldi, belediye başkanı köpek kurtarma operasyonuna katıldı

Alacakaya ilçesi Sularbaşı mevkiinde vatandaşlar şelalenin ortasında bir köpeğin mahsur kaldığını gördü. Köpeğin kurtarılması için belediye ekiplerine haber verildi. Haber verilmesinin ardından bölgeye ilk başta Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık geldi. Personel ile birlikte köpeğin bulunduğu alana gelen başkan, çalışmalara katıldı. Köpek, ekiplerin çalışması sonucu ip bağlanılarak bulunduğu yerden kurtarıldı.

Hayvan yapılan kontrollerinin ardından doğal ortamına bırakılırken, vatandaşlar Belediye Başkanı Altınışık ve ekibine teşekkür etti.