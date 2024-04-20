Yolda meydana gelen çökme nedeniyle 5 katlı bina tahliye edildi

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Kent genelinde etkili olan sağanağın ardından Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak'ta yolun bir bölümünde çökme yaşandı.

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