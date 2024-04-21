Sıfır konutu alamayanlar 2. ele yöneldi

Yüksek faiz ortamı ve finansman problemi sıfır konut satışlarını frenlemeye devam ediyor. Ancak hem yatırım hem de oturum için devam eden alım talebi, tüketicileri ikinci el konutlara yönlendiriyor. Bu yılın ilk üç aylık satış grafiği incelendiğinde, ocak ayında; 55 bin 45, şubat ayında; 65 bin 308, mart ayında ise; 70 bin 995 adet ikinci el konutun satıldığı görülüyor. Senenin ilk üç ayında, toplam satışlardaki ikinci elin payının yüzde 70'lere dayanması tabloyu net şekilde ortaya koyuyor. Sektör oyuncuları ikinci el konut satışlarındaki hareketlenmeyi şöyle değerlendiriyor: Sıfır konut satışlarında yılın ilk üç ayında bir hareketlenme var. Ancak bu, ipotekli alımlardan kaynaklanmıyor. Şirketlerin cazip ödeme kampanyaları bu durumu destekliyor. Maalesef sıfır satışlara ulaşabilen kitle sayısı oldukça az. Çünkü belli bir birikime sahip olunması şart. Bu sebeple sıfır alamayanlar ikinci ele yöneliyor. Özellikle büyükşehirlerdeki ikinci el konut satışlarında artışlar gözleniyor.

İPOTEKLİ SATIŞLAR DÜŞÜŞ TRENDİNDE

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49 azalarak 12 bin 880 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,2 olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53 azalışla 27 bin 622 oldu. Mart ayındaki ipotekli satışların, 3 bin 105'i; ocak-mart dönemindeki ipotekli satışların ise 6 bin 569'u ilk el satış olarak gerçekleşti.

YABANCI TALEBİ AZALIYOR

Yabancılara yapılan konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,9 azalarak 1.778 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 652 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 618 konut satışı ile Antalya ve 151 konut satışı ile Mersin izledi.

METROPOLLER TERCİH EDİLİYOR

Yılbaşından bu yana ikinci el konut sektöründe bir hareketlenme yaşanıyor. Ev alma iştahının arttığı ülkemizde sıfır daireye ulaşamayan ikinci el konut alımı yapıyor. Ocak-mart döneminde 191 bin 348 adet ikinci el konut satışı yapıldığı görülüyor. İkinci el konut alımlarının en fazla görüldüğü şehirler sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara. Özellikle 2 ila 5 milyon liralık dairelere ilgi var. Eski metruk binalar da rağbet görüyor. Oturmak dışında, yatırım için eski binalar da tercih ediliyor. Buradaki en büyük faktör ise kentsel dönüşüme girme beklentisi.

BÜYÜK YATIRIMCI KONUT TOPLUYOR

Sıfır konut satışları yılın ilk üç ayına kısmi toparlanma ile girdi denebilir. Ocak ayında ilk elden konut satış rakamı 25 bin 263 olurken, bu rakam şubat ayında 28 bin 594'e, mart ayında ise 34 bin 399 adede yükseldi. İlk el konut alım artışında şirketlerin kampanyaları etkili olurken, alımların bir kısmının da büyük yatırımcılar tarafından yapıldığı ifade ediliyor. Sektör temsilcileri konuyla ilgili "Fiyatların yüksek oluşundan dolayı sıfır konuta, ikinci el kadar ilgi yok. Alan bir kesim var, bunlar da belli bir birikimi olan ve şirket kampanyalarından yararlananlar. Ancak bir kesim var ki, toplam satışlarda büyük pay sahibi. Bunlar da konut piyasasındaki fiyat cazibesini bilip, yatırım amaçlı alım yapanlar. Kısaca büyük yatırımcı konut toplamaya başladı diyebiliriz" dedi.