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Her kalemde tasarruf! Kamuda en acı reçete geliyor

Hükümetin, kamudaki tasarruf tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanması için yaptığı hazırlıklar kapsamında, sadece ek ödenek taleplerinin reddedilmesi değil, bütün harcama kalemlerinde kesintiye gidilmesi hedefleniyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 07:20, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 09:12
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Her kalemde tasarruf! Kamuda en acı reçete geliyor

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre;

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla göreve geldikten sonra temmuz ayı içinde tasarruf tedbirleri konusunda bir genelge gönderilmişti. Bu genelgede, deprem kaynaklı maliyetler haricinde bütün harcamaların gözden geçirilmesi, tedbirlerin ivedilikle uygulanabilmesine yönelik gerekli adımların atılması ve tasarruf takibinin tavizsiz sağlanmasına vurgu yapılmıştı.

Edinilen bilgilere göre bu genelgeye rağmen, tasarruf tedbirleri istenen düzeyde uygulanmadı. Bunun üzerine kamunun 'kemerinde yeni delikler açılmasını' içerecek yeni tedbirlerin devreye alınması gündeme geldi. Bakan Şimşek, AK Parti'nin son Strateji Kurulu toplantısında, uygulanacak yeni tedbirler hakkında bilgi verdi.

Şimşek, sadece ek ödenek taleplerinin reddedilmesi değil, bütün harcama kalemlerinde kesintiye gidileceğini ve her kurumun bütçesinde belli oranda küçülme olacağını anlattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da belli aralıklarla alınan tedbirlerin takibini yapacak.

BÜTÇELER KÜÇÜLECEK

Edinilen bilgilere göre bu kesintiler sadece araç ve bina alımı veya kiralanması alanında değil, kırtasiyeden elektriğe, yakıttan sağlık harcamalarına kadar birçok başlığı içerecek. Özellikle resmi taşıt kullanımına sınırlama getirilecek. Haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları gibi giderlerde de kesinti yapılacak. Yine kamu kurumlarının, temsil, tören, ağırlama, tanıtım ve personel giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetiyle ilgili giderlerinin bütçeleri de küçültülecek.

DEPREM BÖLGESİ İSTİSNA

Ayrıca kamu eliyle yatırım söz konusu olmayacak, sadece fiziki gerçekleşmesi yüzde 70'in üzerinde olan ve kısa sürede ekonomiye katkısı olan yatırımlara destek verilecek. Lojistik, tarım, sulama ve deprem bölgesinin yeniden inşasına yönelik yatırımlar ise kesintilerden etkilenmeyecek.

PROGRAMDAN TAVİZ YOK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AK Parti Strateji Kuruluna yaptığı sunumda da "Ek ödenek taleplerini reddetmenin yanı sıra asıl hedefimiz mevcut harcama bütçelerini küçültmek. Özellikle sağlık harcamalarının azaltılması gerekiyor. Bunun için yerli ilaç kullanımı artırılmalı. Sağlık alanındaki ithalatı azaltmak için adımlar atılacak" dedi. Şişmek, ekonomik programdan taviz vermeyeceklerini ifade ederken de "Bizim hedefimiz; programı eksiksiz uygulayarak sonuç almak. Sıkı tedbirlerle yıl sonunda enflasyonu yüzde 40'ın altında tutmalıyız. Yüzde 40'ın altına inersek psikolojik etkisi de olacak. Yüzde 39 olsa bile bizim için çok önemli" değerlendirmesini yaptı.

'YORGANIN BOYU KISALIYOR'

AK Parti kurmayları da, hükümetin alacağı yeni tedbirlere tam destek verileceğini belirterek "Herkes ayağını yorganına göre uzatacak ama bu da yetmeyecek, yorganın boyu da kısalacak" görüşünü dile getirdi.

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