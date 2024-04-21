Anadolu'da boykot sürüyor: Masalar bomboş!

Restoran ve kafelerdeki yüksek fiyatlara karşı vatandaşların boykot kararı çığ gibi büyüyor...

Kafe, restoran ve lokantalarda uygulanan fahiş fiyatları protesto için başlatılan 2 günlük boykot, etkisini göstermeye başladı. Boykotun ilk gününde özellikle Anadolu'daki birçok ilde, kafe, restoran ve lokantalarda masalar boş kaldı. Kayseri'den Balıkesir'e, Kırşehir'den Gaziantep'e birçok ilde hafta sonu tıklım tıklım dolan kafe ve restoranlarda yoğunluğun azalması dikkat çekti.

İzmir'in ünlü Alsancak meydanında da kafe ve restoranlarda müşteri sayısı gözle görünür şekilde azaldı. Ankara ve İstanbul'da ise vatandaşların boykota çok rağbet göstermemesi dikkat çekti.

KAHVELER TERMOSA

İstanbul'un ünlü Bağdat Caddesi'nde birçok mekan doldu. Ancak bazı bölgelerde restoran ve kafelerde boykot nedeniyle müşterilerin azalması dikkat çekti. Ankara'da da bazı AVM'lerde müşteri yoğunluğu azaldı.

TALAS'TA MEKANLAR BOŞ

Bazı vatandaşlar, termosa koydukları kahveleri ve ekmek arası sandviçleriyle evden çıktıklarını, gün içerisinde kafe, restoranlardan alışveriş yapmamayı planladıklarını belirtti. İstanbullular pek uymasa da boykot Anadolu'da daha hızlı etkisini gösterdi. Kayseri'de boykot nedeniyle vatandaşlar kafe ve restoranlara gitmedi. Kentte, öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Talas'taki yüzlerce kafe ve restoran adeta sinek avladı.

Tarihi Osmanlı Sokağı'nda bulunan çok sayıda kafe, kepenklerini açmadı. Açık olan kafelerde ise müşteri olmadığı görüldü. Lokanta ve restoranlarda da durum farklı olmadı. 28 yaşındaki Alparslan Erdoğan isimli vatandaş, "Kafe ve restoranlara gitmiyorum. Çayı evde demleyip termosa koyup parkta arkadaşlarla içiyoruz. İki çaya 70 lira vermek zoruma gidiyor" dedi.

MÜŞTERİ SAYILARI AZALDI

Kırşehir Cacabey Meydanı'nda bulunan ve doluluk oranları en yüksek olan kafe ve restoranlar da dün boş kaldı. İzmir'de özellikle Alsancak'taki birçok kafe ve restoranda geçtiğimiz haftalara oranla müşteri sayısında gözle görülür ölçüde azalma olması dikkat çekti. Gaziantep'de de boykot, destek buldu. Kentin farklı bölgelerindeki restoran ve kafeler boykotun ilk gününde boş kalırken, şehir merkezindeki ünlü Nişantaşı Sokağı'ndaki kafeler de boykottan nasibini aldı. Sivas'ta başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlar, kafe ve restoranları boş bıraktı. Balıkesir'de de boykot etkili oldu.

KARADENİZ'DE DE BOYKOT VAR

Sabah'ın haberine göre; Trabzon Ortahisar'da kafe ve restoranların boykot nedeniyle boş kaldığı görüldü. Ali Yılmaz isimli vatandaş fırsatçılara karşı önlem alınması gerektiğini belirtirken, 41 yaşındaki Zihni Koç da "Boykota biz de katıldık. Kafe ve restoranlara gitmiyoruz. Kahvemizi evde içiyor, yemeğimizi evde yiyoruz" dedi. Giresun'da da kafe ve restoranlar büyük oranda boş kaldı. İbrahim Nayim isimli vatandaş "Boykota ben de katıldım. Bir porsiyon köfteye 400 lira vermektense bir kilo kıyma alıp evde kendimiz yapıyoruz" açıklaması yaptı.