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Acun Ilıcalı bir takım daha satın alıyor

Futbol sektöründeki yatırımlarına İngiliz ekibi Hull City ile başlayan Acun Ilıcalı, yeni bir kulüp satın alacak. Ilıcalı'nın ilgilendiği yeni takım Slovenya'nın en üst ligi PrvaLiga'dan Mura oldu.

Haber Giriş : 21 Nisan 2024 08:49, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 08:52
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Acun Ilıcalı bir takım daha satın alıyor

2022'nin başında İngiltere 2. ligi olan Championship ekiplerinden Hull City'i satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, gözünü bu kez de Slovenya'nın en üst ligi PrvaLiga'dan Mura takımına dikti.

2023'ün Haziran ayında İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne'e yatırım yapan Ilıcalı, kasım ayında ise bu kararından vazgeçtiğini açıklamış ve yeni bir kulüp almayı planladığını ifade etmişti. Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan ünlü televizyoncu, Slovenya'dan kulüp baktığını doğrulamıştı.

Football Planet'te yer alan habere göre, Ilıcalı'nın tercihi belli oldu. Söz konusu haberde Hull City sahibinin Slovenya'daki yatırımını Mura takımına yapacağı, görüşmelerin hız kazandığı aktarıldı. Daha önce Ilıcalı'nın Maribor ya da Olimpija Ljubljana'yı satın alacağı iddia edilmişti.

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