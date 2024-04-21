Samsun'da bir kişi silahla kazara kendisini vurdu
Samsun'un Bafra ilçesinde silahla kazara kendisini vuran kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 09:01, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 09:02
Dededağ Mahallesi'nde silahla havaya ateş etmek isteyen 26 yaşındaki M.Y., kazara kendisini bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.Y, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.