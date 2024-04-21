Fırtınada dalgaların arasında kaldılar: Onlarca araç zarar gördü
Dün Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Yalova-Yenikapı feribotunda onlarca araç hasar gördü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 09:41, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 09:43
Dün Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Yalova-Yenikapı feribotunda onlarca araç hasar gördü.
Yalova'dan Yenikapı'ya hareket eden İDO feribotu, Marmara Denizi'nde aniden çıkan fırtınanın ortasında kaldı.
15.45'te yola çıkan feribot, 1 saatlik seferini yaklaşık 2 saatte tamamladı.
Dalgaların arasında kalan feribottaki araçlar birbirlerine çarptı.
Dev dalgalar feribotun ön kısmında bulunan ilk 2 sıradaki araçlara maddi hasar verdi.