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TCMB Başkanı, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington'da Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yetkilileriyle bir araya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 09:55, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 09:58
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TCMB Başkanı, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Dünya Bankasının Avrupa ve Orta Asya bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde ile IFC Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü Wiebke Schloemer'in katıldığı görüşmede TCMB Başkanı Karahan'a, TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan eşlik etti.

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