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Fenomen muhtar adayı şöhrete yürüyor...

Kırşehir'de muhtarlık seçimini kaybedince baldızı ve bacanağına sitemli bir şiir yazan Aydın Battal, Türkiye'nin gündemine oturdu. Battal, dizi ve film teklifleri aldığını geçen günlerde açıklamıştı. Battal, TRT'nin sevilen dizisi 'Gönül Dağı'nda rol alacak.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 11:55, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 12:18
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Fenomen muhtar adayı şöhrete yürüyor...

Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde muhtar adayı olmuştu.

Seçimlerde iki adaya karşı yarışan 49 yaşındaki Battal, 300 seçmenli köyden 29 oy alınca sitemini sosyal medyadan yaptığı açıklama ve paylaştığı şiirle dile getirmişti.

Paylaştığı videoda "garibanlık, fakirlik ve şiir" yazıp sosyal medyada paylaşmasının üç kusur olarak sırtına yüklendiğini anlatan Battal, bu şiiriyle Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Geçen günlerde Aydın Battal, dizi ve filmlerden oyunculuk teklifi aldığını açıklamıştı. Tekliflerden birini kabul eden Battal'ın hangi dizede rol alacağı ortaya çıktı. Aydın Battal TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nda izleyici karşısına çıkacak.

Aydın Battal'ın gündem yaratan şiiri şu şekildeydi:

Garibanlık, fakirlik ve şiir...

Okumda mı yayımda mı bilmiyorum. Saygıda kusur etmiyorum. Bende ne var, ben kör müyüm, görüyorum. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni.

Çekil dedi bu yarışta kimin var? Kime içirecek çayın suyun var? Aklı kesse beni köyden de kovar. Akrabam, dostlarım istemedi ilk önce beni.

Ben köyüme kötü falan diyemem. Köyümü tek kalemde silemem. Mahallem, köylüm istemedi ilk önce beni.

Çoban dedi, muhtarlık yapamaz. Devlet deyip daireye varamaz. Enayi dedi, sağını solunu bulamaz. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni.

Sanki rakiplerim uzay bilimci. Benim gibi aynı köylü bilinci. Varsın onlar olsun en baş birinci. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni.

Acıyormuş bana fakir diye. Her yere gidemezsin topalsın diye. Beni fakir görme bu kibir niye? Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni.

Umudum tükendi hayalim bitti. Dünya, gücün Aydın'a yetti. Zaten izlemiyorum o film bitti. Mahallem köylüm istemedi ilk önce beni. Baldızım, bacanağım, Homurlu istemedi ilk önce beni.

Battal'ın paylaşımı sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

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