Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 10 bin 84'e yükseldi

Temizlik işleri müdürü polisi tehdit etti: Sizi geberteceğim!
Temizlik işleri müdürü polisi tehdit etti: Sizi geberteceğim!
Kış gidiyor, bahar geliyor...
Kış gidiyor, bahar geliyor...
Her kalemde tasarruf! Kamuda en acı reçete geliyor
Her kalemde tasarruf! Kamuda en acı reçete geliyor
Hastanelerde uzaktan hasta değerlendirme hizmeti başlıyor
Hastanelerde uzaktan hasta değerlendirme hizmeti başlıyor
TCMB Başkanı, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
TCMB Başkanı, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
Göç İdaresi Başkanlığı 382 İşçi Alacak
Göç İdaresi Başkanlığı 382 İşçi Alacak
Anadolu'da boykot sürüyor: Masalar bomboş!
Anadolu'da boykot sürüyor: Masalar bomboş!
Sıfır konutu alamayanlar 2. ele yöneldi
Sıfır konutu alamayanlar 2. ele yöneldi
81 ilde uyuşturucu operasyonu: 194 kişi yakalandı
81 ilde uyuşturucu operasyonu: 194 kişi yakalandı
Meclis'te gündem yoğun: Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor
Meclis'te gündem yoğun: Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor
Belediyeye ait araçları parçalayıp hurdacılara satmışlar
Belediyeye ait araçları parçalayıp hurdacılara satmışlar
Batı Karadeniz'deki 17 üniversiteden ortak bildiri
Batı Karadeniz'deki 17 üniversiteden ortak bildiri
Türkiye'nin enflasyonu Afrika ülkelerinin önüne geçti
Türkiye'nin enflasyonu Afrika ülkelerinin önüne geçti
İzmir'de FETÖ operasyonunda 18 tutuklama
İzmir'de FETÖ operasyonunda 18 tutuklama
Sivas'ta ekmek savaşları, fiyat 2 TL'ye düştü
Sivas'ta ekmek savaşları, fiyat 2 TL'ye düştü
'Kuvvetli yağışlar batıyı terk ediyor, doğuda aralıklı yağışlar var'
'Kuvvetli yağışlar batıyı terk ediyor, doğuda aralıklı yağışlar var'
Bakan Göktaş, devlet korumasında yetişen il müdürünün düğününe katıldı
Bakan Göktaş, devlet korumasında yetişen il müdürünün düğününe katıldı
Sur'da Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden zanlı gözaltında
Sur'da Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden zanlı gözaltında
Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü
Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü
Bakan Uraloğlu: 'Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı' 2027'de bitecek
Bakan Uraloğlu: 'Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı' 2027'de bitecek
Konutta kazandıran ve kaybettiren şehirler!
Konutta kazandıran ve kaybettiren şehirler!
Ankara'da sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oluyor
Ankara'da sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oluyor
Erdal Beşikçioğlu'ndan borç açıklaması: Şanslıyız
Erdal Beşikçioğlu'ndan borç açıklaması: Şanslıyız
'Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır'
'Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır'
AK Parti'li Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Rolex savunması
AK Parti'li Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Rolex savunması
Özgür Özel erken seçime kapıyı kapattı: Seçmenle akdi bozmak demek
Özgür Özel erken seçime kapıyı kapattı: Seçmenle akdi bozmak demek
Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyesine soruşturma
Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyesine soruşturma
EGM görevde yükselme sonuçları açıklandı
EGM görevde yükselme sonuçları açıklandı
İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam oranı
İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam oranı
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 10 bin 84'e yükseldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "8 bin 140 koruyucu ailemizin yanında bakımı sağlanan çocuk sayımız 10 bin 84'e ulaştı" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 10:40, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 10:18
Yazdır
Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 10 bin 84'e yükseldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile odaklı hizmet modelleri kapsamında uygulanan koruyucu aile sisteminde gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Göktaş, koruyucu aile hizmet modelinin çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında bakımları sağlanamayan çocukların aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilmesine yönelik aile odaklı bir hizmet modeli olduğunu söyledi. Bakan Göktaş, koruyucu aile hizmet modeli ile Bakanlık tarafından belirlenen güvenli ve destekleyici bir aile ortamında çocukların gelişimine katkı sağlandığını kaydetti.

8 bin 140 koruyucu aile bulunuyor

Koruyucu aile hizmet modelinin, biyolojik ailelerinin yanında bakımı sağlanamayan çocuklar için bir umut kaynağı olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Koruyucu ailelerimiz çocuklarımıza sadece bir yuva sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onların hayallerini ve umutlarını yeşertiyor. Koruyucu aile hizmet modelimiz kapsamında 2002 yılında 500 ailemizin yanında 515 çocuğumuzun bakımı sağlanırken, bugün 8 bin 140 koruyucu ailemizin yanında bakımı sağlanan çocuk sayımız 10 bin 84'e ulaştı."

Çocukların gelişimleri takip ediliyor

"Sosyal hizmet anlayışımız gereği bütün çocuklarımız için aynı şartları oluşturmaya çalışıyoruz" diyen Bakan Göktaş, "Koruyucu aile yanına yerleştirildikten sonra çocuklarımızı ilk bir yılda her ay, ikinci yıldan itibaren de 3 ayda bir yerinde ziyaretler yaparak izliyoruz. İzlemelerde çocuklarımızın psikososyal gelişimlerini ve eğitime devam durumlarını değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocukları yetiştirme sorumluluğu, devlet ile koruyucu aileler arasında paylaşılıyor"

Aileleri, üstlendikleri bu özel sorumluluktan ötürü maddi olarak da yalnız bırakmadıklarını ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla ekonomik olarak desteklediklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Koruyucu ailelere sigorta ödemeleriyle birlikte aylık ortalama 8 bin 895 lirayı bulan miktarda destek sağlıyoruz. Engel durumu olan çocuğa bakan koruyucu ailelere de engel durumundan dolayı bakım desteği sağlıyoruz. Böylece çocukları yetiştirme sorumluluğu, devlet ile koruyucu aileler arasında paylaşılıyor" dedi.

"Koruma altındaki çocuklarımıza sıcak bir yuva sunmaya devam edeceğiz"

Koruyucu ailelerin ve hizmetten yararlandırılan çocukların karşılaştıkları sorunları gidermek için çeşitli çalıştaylar ve toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Koruyucu aile hizmet modelimizin kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Ocak Ayında "Çocuk Koruma Temelli Koruyucu Aile Çalıştayı"mızın ikincisini gerçekleştirdik. Bu çalıştaydan elde ettiğimiz çıktıları hayata geçirmeye başladık. Birçok ilimizde tematik toplantılar ile koruyucu aile hizmetinden yararlanan ergenlik dönemindeki ve yabancı uyruklu çocuklarımız başta olmak üzere tüm çocuklarımız için hizmetimizi güçlendiriyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, son olarak "Geçici Koruyucu Aile Çalıştayı" düzenlediklerini belirterek, "Geçici koruyucu aile modelinin faaliyete geçmesi ile ülkemizde koruyucu aile hizmetinin kapsamını daha da genişleterek bakım ve korunma altındaki çocuklarımıza sıcak bir yuva sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da örnek uygulama olarak görülüyor

Öte yandan, koruyucu aile hizmet modelinin Azerbaycan'da da örnek alındığını ve ülkeye adapte edilmek üzere çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Bakan Göktaş, alanda görev yapan uzmanların Azerbaycan'da koruyucu aile hizmetinin oluşturulmasında yardımcı olduklarının bilgisini verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber