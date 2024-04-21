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Temizlik işleri müdürü polisi tehdit etti: Sizi geberteceğim!

Adana'da polisin uygulamasından kaçan ve 1 kilometrelik takiple durdurulan kamyonetteki Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü S.Ş, belindeki tabancayla "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim." diye tehdit etti.S.Ş, biber gazıyla etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Araçta ise 28 gram bonzai ele geçirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 12:26, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 12:55
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Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda trafik uygulaması yapan polis ekipleri, bir kamyoneti durdurmak istedi.

Sürücü ihtara uymadı, kamyonet, yaklaşık 1 kilometrelik takip sonucu Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri tarafından önü kesilerek durdurdu.

Seyhan Belediyesi tarafından kiralık olarak kullanıldığı belirlenen kamyonetteki 3 şüpheliye, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılmak istendi. Polise direnip hakaret eden şüpheliler biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

SÜRÜCÜ İNFAZ KORUMA MEMURU

Ekiplerin yaptığı GBT sorgusunda sürücünün cezaevi infaz koruma memuru Mehmet Ali Ş., yanındakilerin "kasten yaralama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından kaydı bulunan Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Ş. ve 4 ayrı suçtan kaydı bulunan Ahmet B. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden Selahattin Ş, polise tokat atmak isteyip, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim." diyerek tehdit etti.

Şüpheli tekrar etkisiz hale getirilerek elindeki tabanca alındı. Bu sırada Ahmet B. ise koşarak kaçmak istedi ancak bölgeye takviye olarak çağrılan ekipler tarafından yakalandı.

ARKA KOLTUKTA UYUŞTURUCU BULUNDU

Şüpheliler gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

Araçta arama yapan ekipler, arka koltukta 28 gram bonzai ele geçirdi. Selahattin Ş'nin namlusunda 1, şarjöründe 15 fişek bulunan tabancasına ise el konuldu. Sürücü Mehmet Ali Ş.'ye alkollü araç kullanmaktan ceza uygulanırken, kamyonet de yediemin otoparkına çekildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selahattin Şaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Mehmet Ali Ş. ile Ahmet B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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