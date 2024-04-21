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Yazlık fiyatları cep yakıyor...İşte bölge bölge yazlık kiraları

Bu yıl yazlık kiralamak bütçeleri zorlayacak. Bu yıl da yüzbinlerce hane tercihini yazlık kiralamaktan yana kullanacak. Bodrum'da aylık yazlık kiralama bedeli 40 bin ile 120 bin lira arasında değişiyor. Antalya merkezde eşyalı daireler 55 bin liraya kadar çıkıyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 13:00, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 14:01
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Çınarcık eşyalı aylık 15.000 ile 25.000 arası -Yalova - Esenköy 10.000 ile 15.000 arası aylık -Silivri aylık 60.000 ile 150.000 arasıa arasında değişiyor. Antalya merkezde eşyalı daireler 55 bin liraya kadar çıkıyor.

Gayrimenkul danışmanları ve hukukçular, kısa süreli kiralamalarda dahi mutlaka sözleşme yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Havaların ısınmasıyla hatırlanan yaz nedeniyle gözler Ege ve Akdeniz kıyılarına çevrildi. Bu yıl da yüzbinlerce hane tercihini yazlık kiralamaktan yana kullanacak. Bu yaz da tatil pahalıya patlayacak. Esra Toptaş, Habertürk'teki bugünkü yazısında bölge bölge yazlık kiralama fiyatlarını aktardı. İstoç Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul danışmanı Şenay Araç'ın verdiği bilgilere göre işte yazlık kiraları.

Marmara Bölgesi

-Çınarcık eşyalı aylık 15.000 ile 25.000 arası

-Yalova - Esenköy 10.000 ile 15.000 arası aylık

-Silivri aylık 60.000 ile 150.000 arası

-Gümüşyaka aylık 35.000 ile 50.000 arası arası

-Selimpaşa aylık 30.000 ile 45.000 arası

-Marmara Ereğlisi 25.000 ile 45.000 arası aylık

-Yeniçiftlik 15.000 ile 35.000 arası aylık

-Kumburgaz 12.000 ile 30.000 arası aylık

Ege Bölgesi

Foça 30.000 ile 50.000 arası aylık

Dikili 30.000 ile 60.000 arası aylık

Çeşme 90.000 ile 180.000 arası aylık

Bodrum 40.000 ila 120.000 arası aylık. Bodrum'da villa isterseniz onların da kiraları 200.000'den başlıyor

-450.000 - 600.000 arasında değişiyor

-Datça daireler 25 binle 35.000 arası aylık

-Datça taş evleri 125.000 ile 275.000 arası aylık.

Bazı evlerde mayıs - haziran dönemi, temmuz dönemi ve eylül döneminde fiyatlar değişkenlik gösteriyor.

Akdeniz Bölgesi

-Antalya merkezde eşyalı daire 25.000 ile 55.000 arası aylık Antalya'da genelde günlük haftalık kısa dönem ev kiralamaları yapılıyor.

-Kemer'de 45.000 ile 75.000 arası daireler. Villa olursa 170.000 ila 200.000 arası aylık kira bedelleri

-Mersin'de 15.000 ila 25.000 arası aylık daire fiyatları

-Adana'da merkez 12.000 ila 20.000 arası daire fiyatları

Bu fiyatlar dairelere göre çıkarıldı. 1 + 1 Veya 2 + 1 daire karşılığı lüks villalar çok daha farklı fiyatlarda.

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