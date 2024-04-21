Hastanenin tuvaletine gizli kamera yerleştiren zanlı tutuklandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hastanenin tuvaletinde gizli kamerayla kayıt yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 14:10, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 14:10
İlçedeki hastanede görevli hemşire, engelli tuvaletinde çanta olduğunu fark etti.
Durumun polise bildirilmesi üzerine yapılan inceleme sonucu çantada gizli kamera düzeneğinin bulunduğu tespit edildi.
Başlatılan soruşturma kapsamında çantanın sahibinin bedensel engelli T.Ö. olduğu belirlendi.
Hastaneye tekerlekli sandalyeyle sık sık gelen T.Ö. ekiplerce gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.