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Otomotiv üretiminde ilk çeyrekte artış

Yılın ilk çeyreğinde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 377 bin 70'e yükseldi. Otomobil üretimi yüzde 7'lik artışla 238 bin 274 olarak gerçekleşti, traktör üretimiyle toplam üretim 390 bin 925 adedi buldu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 15:15, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 14:22
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Otomotiv üretiminde ilk çeyrekte artış

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ilk çeyreğine ait üretim ve ihracat adetleri ile ilgili pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk çeyreğinde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 377 bin 70 adede yükseldi. Otomobil üretimi ise yüzde 7'lik artışla 238 bin 274 olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle toplam üretim ise 390 bin 925'i buldu.

Yılın ilk çeyreğinde ticari araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 5 azalırken, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 1 arttı.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 77 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 77, kamyon grubunda yüzde 78, otobüs-midibüs grubunda yüzde 64, traktörde yüzde 74 olarak kayıtlara geçti.

İhracat yüzde 5 artışla 9,2 milyar dolara yükseldi

Verilere göre, yılın ilk çeyreğinde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 artarak 256 bin 511 olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 gerileme görülürken ticari araç ihracatı yüzde 5 arttı.

Traktör ihracatı ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 13 gerileyerek 4 bin 562 adet oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 14 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk üç ayda toplam otomotiv ihracatı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 9,2 milyar dolar oldu. Bu rakam avro bazında ise yüzde 3 artarak 8,5 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu dönemde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 6, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 3 arttı.

Toplam pazar, yüzde 24 artarak 307 bin 461 adet düzeyinde gerçekleşti

2024'ün ocak-mart aylarında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 307 bin 461 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 33'lük artışla 233 bin 389 adede ulaştı.

Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 2, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 3 büyüme yaşandı, ağır ticari araç pazarında ise yüzde 1'lik düşüş gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki ve hafif ticari araç pazarındaki yerli araç payı yüzde 33 oldu.

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