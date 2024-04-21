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'Turistik Diyarbakır Ekspresi' Diyarbakır'dan Ankara'ya uğurlandı

"Turistik Diyarbakır Ekspresi" Diyarbakır'dan Ankara'ya hareket etti. Tarihi Ankara Garı'ndan 19 Nisan'da yola çıkan, toplam 180 kişi kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşan "Turistik Diyarbakır Ekspresi" ile yolcular güzergah boyunca tarihi ve kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı buldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 15:46, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 15:54
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'Turistik Diyarbakır Ekspresi' Diyarbakır'dan Ankara'ya uğurlandı

DİYARBAKIR (AA) - Bu sezon ilk seferine başlayan "Turistik Diyarbakır Ekspresi" Diyarbakır'dan Ankara'ya hareket etti.

Tarihi Ankara Garı'ndan 19 Nisan'da yola çıkan, toplam 180 kişi kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşan "Turistik Diyarbakır Ekspresi" ile yolcular güzergah boyunca tarihi ve kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı buldu.

Belirli illerde turizm amaçlı molalar veren tren, dün Diyarbakır'a vardı.

Yolcular kentteki tarihi ve turistik mekanları ziyaret etme fırsatı buldu.

TCDD Müşteri Hizmetleri Daire Başkanı Murat Akçay, AA muhabirine, turistik Doğu Ekspresi'nden sonra vatandaşların tren turizmine ilgisinin arttığını söyledi.

Vatandaşlarda yeni güzergah talepleri oluştuğunu, bu talepleri değerlendirerek yeni güzergah ve yeni rotalar belirlediklerini ifade eden Akçay, Diyarbakır'ı bu rotalar içinde "bulunmaz bir nimet" olarak nitelendirdiklerini belirtti.

Akçay, yaptıkları planlamayla Ankara-Diyarbakır arasında yeni bir tren turizmi rotası eklediklerini dile getirerek, 19 Nisan'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla düzenlenen törenle Ankara'dan hareket eden trenin dün Diyarbakır'a ulaştığını anımsattı.

Ankara'ya hareket edecek trenin Elazığ'da 4, Kayseri'de de 3 saatlik turizm amaçlı molalar vereceğini ve yolcuların bu kentleri gezme imkanı bulacağını anlatan Akçay, yolculuğun Ankara'da sonlanacağını kaydetti.

Akçay, "Ekspresimiz mevsimsel olarak planlanan bir tur. Ankara-Kars arasındaki ekspres kış turizmi açısından önemli, burası da ilkbahar açısından çok uygun bir dönem. Nisan, mayıs ve haziran aylarında 9 Ankara-Diyarbakır, 9 da Diyarbakır-Ankara olmak üzere toplam 18 seferimiz olacak."

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) aracılığıyla sefere katılan Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümünde yüksek lisans eğitimi gören Kırgızistanlı Aigerim Kubatbekova da yolculuğun çok heyecanlı geçtiğini söyledi.

Güzel manzara eşliğinde rahat bir yolculuk yaptıklarını anlatan Kubatbekova, şu ifadeleri kullandı:

"Kitabımızı okuyup manzarayı izleyerek geldik. Tren çok rahat, 2 yataklı odalar var. Yolculukta farklı yerlerde durup geziyoruz. Diyarbakır'da da tarihi yerleri gördük, çok güzel yerlerdi. Herkese tavsiye ediyorum."

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