14 yaşındaki kız dehşet saçtı: Uyuyan babasının boğazını kesti

Şüpheli S.Y. ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayı fark eden annesi Halime Y.'nin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sabah saatlerinde Ocaklar Mahallesi'nde S.Y. (14) uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen babası İbrahim Y. ile dün gece bilinmeyen nedenle tartıştı.

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