Erkek hemşire evinde ölü bulundu

Evinde ölü bulunan Bilal Yetkin'in yeni atandığı ve 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle Nizip Devlet Hastanesi'ndeki görevine başladığı da öğrenildi.

Nizip Devlet Hastanesi'nde hemşire olan Bilal Yetkin'den (29) ailesi ve arkadaşları haber alamayınca kız kardeşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

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