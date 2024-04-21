TIR dorsesinden 10 göçmen çıktı

Düzce'de şüphe üzerine polis ekiplerince durdurulan TIR'da 10 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi de gözaltına aldı.

Düzce'de Olimpiyat kavşağı mevkiinde şüphe üzerine durdurulan yabancı plakalı tırın içerisinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri, 10 düzensiz göçmen yakaladı.

TIR sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi gözaltına alındı. Karakolda yapılan kontrollerde göçmen kaçaklarını yurt dışına götürme vaadiyle para aldıkları tespit edilen 2 şahıs tutuklama talebi ile adli makamlara sevk edildi.

10 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli'ye gönderildi.