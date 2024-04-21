Akhisarspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk ettiği Merkür Jet Erbaaspor'a 6-2 yenilen Akhisarspor, son hafta öncesinde lige veda etti.

Akhisarspor, 2007-2008 sezonu bitiminde TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükseldikten sonra 2009-2010 sezonu bitiminde TFF 1. Lig'e ve 2011-2012 sezonunda Süper Lig'e çıktı.

Süper Lig'de üst üste 7 sezon mücadele eden, birer kez Türkiye Kupası'nı ve TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren, birer kez de aynı organizasyonları finalde kaybeden Ege temsilcisi, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldı.

2018-2019 sezonunda Süper Lig'den düşen Akhisarspor, 2019-2020'de 1. Lig play-off yarı finalinde Fatih Karagümrük'e elenerek finale kalamadı.

2020-2021'de TFF 1. Lig'den düşen Manisa temsilcisi, 2021-2022'de TFF 2. Lig'e veda ettikten sonra bu sezonda TFF 3. Lig'de tutunamadı.