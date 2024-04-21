CHP'li Gamze Taşcıer: 1 Mayıs Çalışma Meclisi Toplantısına Tepki

Bilge Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti
Bilge Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti
Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden şüpheli tutuklandı
Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden şüpheli tutuklandı
Tersanede feci kaza! Başmühendis öldü
Tersanede feci kaza! Başmühendis öldü
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı
Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Otomotiv üretiminde ilk çeyrekte artış
Otomotiv üretiminde ilk çeyrekte artış
Kazada yaralanan astsubay hayatını kaybetti
Kazada yaralanan astsubay hayatını kaybetti
Uzmanlardan alışverişlerde 'IBAN ile ödemelere' uyarı
Uzmanlardan alışverişlerde 'IBAN ile ödemelere' uyarı
İmplant tedavisinde vida beynine saplandı
İmplant tedavisinde vida beynine saplandı
ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
MEB'den nakil işlemlerinde yeni adım
MEB'den nakil işlemlerinde yeni adım
Yazlık fiyatları cep yakıyor...İşte bölge bölge yazlık kiraları
Yazlık fiyatları cep yakıyor...İşte bölge bölge yazlık kiraları
Temizlik işleri müdürü polisi tehdit etti: Sizi geberteceğim!
Temizlik işleri müdürü polisi tehdit etti: Sizi geberteceğim!
Kış gidiyor, bahar geliyor...
Kış gidiyor, bahar geliyor...
Her kalemde tasarruf! Kamuda en acı reçete geliyor
Her kalemde tasarruf! Kamuda en acı reçete geliyor
Hastanelerde uzaktan hasta değerlendirme hizmeti başlıyor
Hastanelerde uzaktan hasta değerlendirme hizmeti başlıyor
TCMB Başkanı, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
TCMB Başkanı, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
Göç İdaresi Başkanlığı 382 İşçi Alacak
Göç İdaresi Başkanlığı 382 İşçi Alacak
Anadolu'da boykot sürüyor: Masalar bomboş!
Anadolu'da boykot sürüyor: Masalar bomboş!
Sıfır konutu alamayanlar 2. ele yöneldi
Sıfır konutu alamayanlar 2. ele yöneldi
81 ilde uyuşturucu operasyonu: 194 kişi yakalandı
81 ilde uyuşturucu operasyonu: 194 kişi yakalandı
Meclis'te gündem yoğun: Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor
Meclis'te gündem yoğun: Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor
Belediyeye ait araçları parçalayıp hurdacılara satmışlar
Belediyeye ait araçları parçalayıp hurdacılara satmışlar
Batı Karadeniz'deki 17 üniversiteden ortak bildiri
Batı Karadeniz'deki 17 üniversiteden ortak bildiri
Türkiye'nin enflasyonu Afrika ülkelerinin önüne geçti
Türkiye'nin enflasyonu Afrika ülkelerinin önüne geçti
İzmir'de FETÖ operasyonunda 18 tutuklama
İzmir'de FETÖ operasyonunda 18 tutuklama
Sivas'ta ekmek savaşları, fiyat 2 TL'ye düştü
Sivas'ta ekmek savaşları, fiyat 2 TL'ye düştü
'Kuvvetli yağışlar batıyı terk ediyor, doğuda aralıklı yağışlar var'
'Kuvvetli yağışlar batıyı terk ediyor, doğuda aralıklı yağışlar var'
Bakan Göktaş, devlet korumasında yetişen il müdürünün düğününe katıldı
Bakan Göktaş, devlet korumasında yetişen il müdürünün düğününe katıldı
Sur'da Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden zanlı gözaltında
Sur'da Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden zanlı gözaltında
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP'li Gamze Taşcıer: 1 Mayıs Çalışma Meclisi Toplantısına Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çalışma Meclisi toplantısının 1 Mayıs'ta yapılmasına tepki gösterdi. Taşcıer, meclisin 5 yıldır toplanmadığını belirttiği açıklamasında "Bu tarihin seçilmesinin anlamı ve amacı çok açık, sendikalar, demokratik kitle örgütleri 1 Mayıs'ta alanlarda olmasın..." ifadelerine yer verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 17:29, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 17:31
Yazdır
CHP'li Gamze Taşcıer: 1 Mayıs Çalışma Meclisi Toplantısına Tepki

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Çalışma Meclisi toplantısının mayıs ayının ilk haftası yapılacağının belirtildiğini ifade ederek, tarihin değişmesi ve gündemin taraflarla belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Taşcıer, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Çalışma Meclisi toplantısı için belirlenen tarihi eleştirdi.

Yasanın açık şekilde Çalışma Meclisinin her yıl toplanması gerektiğini belirtmesine rağmen buna uyulmadığı değerlendirmesinde bulunan Taşcıer, "Çalışma Meclisinin toplanıp toplanmaması iktidarın keyfine göre karar verebileceği bir konu değil." ifadesini kullandı.

Gamze Taşcıer, çalışma hayatında çözülmesi gereken çok büyük sorunlar bulunduğunu, bunların çözümü için tarafların istişaresine, karşılıklı oturup uzlaşmasına ve diyaloğa ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Çalışma Meclisi toplantısı için muhtemel tarihlerin 1-2 Mayıs olduğunu belirttiğini aktaran Taşcıer, "Madem böyle bir niyetiniz var, başka tarih mi kalmadı, zaten beş yıldır toplamıyorsunuz. Bu tarihin seçilmesinin anlamı ve amacı çok açık, sendikalar, demokratik kitle örgütleri 1 Mayıs'ta alanlarda olmasın..." görüşüne yer verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, çalışma hayatının sorunları konusunda konuşulmasının istenmediğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"Emeklinin, emekçinin, asgari ücretlinin temsilcilerinin olmayacağı bir Çalışma Meclisi kurarak, çalışma hayatının ve çalışanların sorunlarını konuşmak yerine, sorunları bastırmayı, halının altına süpürmeyi mi tercih edeceksiniz? Asgari ücret, emeklilerin yaşam savaşı, çalışma hayatı paydaşlarının gelirdeki mutsuzluğu ve hatta esnafın içerisinde olduğu duruma itirazlar yüksek sesle geleceği için gerçeklerle yüzleşmek yerine top çevirecekler. Çalışma Meclisi toplansın ama tarihi değişmeli, gündem taraflarla birlikte belirlenmeli. Başka türlüsü göstermelik bir toplantıdan öteye gitmeyecektir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber