CHP'de yerel yönetimler çalıştayı sona erdi

CHP'de dün başlayan "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı", bugün de basına kapalı olarak devam etti.

Belediye başkanları ve il başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın ikinci gününde Mersin, Aydın, Antalya, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke sunum yaptı.

Sunumların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çalıştayın kapanış konuşmasını yaptı.

ÖZEL'DEN UYARILAR

Özel'in belediyelere yapılacak atamalarda liyakat ilkesine uygun davranılması ve partiye zarar verecek davranışlardan uzak durulması konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi. Genel Merkez bünyesinde yerel yönetimlere dönük yeni bir yapılanmanın olacağını kaydeden Özel'in, belediyeler arasında koordinasyonun sağlanması gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.

Çalıştayda ayrıca belediye belediye başkanlarının öneri ve taleplerini dinleyen Özel'in, genel yönetimi ilgilendiren sorunları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği toplantıda gündeme getireceği de belirtildi.