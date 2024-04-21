Diyanet: Sekülerleşme risk olarak tanımlandı

Bilge Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti
Bilge Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti
Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden şüpheli tutuklandı
Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden şüpheli tutuklandı
Tersanede feci kaza! Başmühendis öldü
Tersanede feci kaza! Başmühendis öldü
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı
Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Otomotiv üretiminde ilk çeyrekte artış
Otomotiv üretiminde ilk çeyrekte artış
Kazada yaralanan astsubay hayatını kaybetti
Kazada yaralanan astsubay hayatını kaybetti
Uzmanlardan alışverişlerde 'IBAN ile ödemelere' uyarı
Uzmanlardan alışverişlerde 'IBAN ile ödemelere' uyarı
İmplant tedavisinde vida beynine saplandı
İmplant tedavisinde vida beynine saplandı
ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
MEB'den nakil işlemlerinde yeni adım
MEB'den nakil işlemlerinde yeni adım
Yazlık fiyatları cep yakıyor...İşte bölge bölge yazlık kiraları
Yazlık fiyatları cep yakıyor...İşte bölge bölge yazlık kiraları
Temizlik işleri müdürü polisi tehdit etti: Sizi geberteceğim!
Temizlik işleri müdürü polisi tehdit etti: Sizi geberteceğim!
Kış gidiyor, bahar geliyor...
Kış gidiyor, bahar geliyor...
Her kalemde tasarruf! Kamuda en acı reçete geliyor
Her kalemde tasarruf! Kamuda en acı reçete geliyor
Hastanelerde uzaktan hasta değerlendirme hizmeti başlıyor
Hastanelerde uzaktan hasta değerlendirme hizmeti başlıyor
TCMB Başkanı, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
TCMB Başkanı, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
Göç İdaresi Başkanlığı 382 İşçi Alacak
Göç İdaresi Başkanlığı 382 İşçi Alacak
Anadolu'da boykot sürüyor: Masalar bomboş!
Anadolu'da boykot sürüyor: Masalar bomboş!
Sıfır konutu alamayanlar 2. ele yöneldi
Sıfır konutu alamayanlar 2. ele yöneldi
81 ilde uyuşturucu operasyonu: 194 kişi yakalandı
81 ilde uyuşturucu operasyonu: 194 kişi yakalandı
Meclis'te gündem yoğun: Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor
Meclis'te gündem yoğun: Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor
Belediyeye ait araçları parçalayıp hurdacılara satmışlar
Belediyeye ait araçları parçalayıp hurdacılara satmışlar
Batı Karadeniz'deki 17 üniversiteden ortak bildiri
Batı Karadeniz'deki 17 üniversiteden ortak bildiri
Türkiye'nin enflasyonu Afrika ülkelerinin önüne geçti
Türkiye'nin enflasyonu Afrika ülkelerinin önüne geçti
İzmir'de FETÖ operasyonunda 18 tutuklama
İzmir'de FETÖ operasyonunda 18 tutuklama
Sivas'ta ekmek savaşları, fiyat 2 TL'ye düştü
Sivas'ta ekmek savaşları, fiyat 2 TL'ye düştü
'Kuvvetli yağışlar batıyı terk ediyor, doğuda aralıklı yağışlar var'
'Kuvvetli yağışlar batıyı terk ediyor, doğuda aralıklı yağışlar var'
Bakan Göktaş, devlet korumasında yetişen il müdürünün düğününe katıldı
Bakan Göktaş, devlet korumasında yetişen il müdürünün düğününe katıldı
Sur'da Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden zanlı gözaltında
Sur'da Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden zanlı gözaltında
Ana sayfaHaberler

Diyanet: Sekülerleşme risk olarak tanımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 5 yıllık stratejik planını yayımladı. Planda dikkat çeken bir tespit var. Sekülerleşme, planda risk olarak tanımlandı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 18:15, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 17:58
Yazdır
Diyanet: Sekülerleşme risk olarak tanımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının 2024-2028 yıllarını kapsayan "Stratejik Planı" yayımlandı.

"Sekülerleşme" Planın riskler bölümünde yer alırken toplumda olumsuz etkilere yol açtığı savunuldu.

Planda, "Seküler anlayışın toplum üzerindeki etkilerinin geleneksel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında olumsuz yansımaları olmaktadır." ifadesi yer aldı

Stratejik Planda, başta üniversite öğrencileri olmak üzere, gençlere ulaşmada problemler yaşandığı tespiti de var.

Bu durumun önüne geçmek için, gençlere yönelik yeni etkili iletişim stratejileri oluşturulacak.

Gençlerin ilgisini çekecek etkinlikler ve programlar düzenlenecek.

Planda, aileyi korumaya yönelik çalışmalarda farkındalık faaliyetlerinin devam ettirileceği de belirtildi.

5 yıllık stratejik planda, din hizmetlerinin farklı alanlarında koordinatör ya da koordinatör yardımcısı olarak görevlendirilen personele, ek ders ücreti ödenmesi talep edildi.

Cami derneklerinin Diyanet İşleri Başkanlığına bağlanması da önerildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber