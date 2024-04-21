Yaylaya giden Betül'ün cansız bedeni bulundu

İlk incelemelerde ateşli silah veya kesici alet izine rastlanılmayan ceset, Sapanca Devlet Hastanesi morguna, buradaki işlemlerinin ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Ekipler, cenazenin Serdivan ilçesinde yaşayan B.K'ya (27) ait olduğunu tespit etti.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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