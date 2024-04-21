Yaylaya giden Betül'ün cansız bedeni bulundu
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yer alan Soğucak Yaylası'nda kadın cesedi bulundu.
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yer alan Soğucak Yaylası'nda kadın cesedi bulundu.
Yayla girişindeki kulübenin yakınında bir kadını hareketsiz halde görenler durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ekipler, cenazenin Serdivan ilçesinde yaşayan B.K'ya (27) ait olduğunu tespit etti.
İlk incelemelerde ateşli silah veya kesici alet izine rastlanılmayan ceset, Sapanca Devlet Hastanesi morguna, buradaki işlemlerinin ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne götürüldü.
Jandarma, yaylaya dün akşam saatlerinde geldiği öğrenilen kadının ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.