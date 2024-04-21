Icardi, Galatasaray tarihine geçti

Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Pendikspor'a atan Mauro Icardi, Galatasaray tarihinde iki lig sezonunda 20 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.

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