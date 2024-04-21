Icardi, Galatasaray tarihine geçti
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Pendikspor karşısında kaydettiği golle Süper Lig kariyerindeki ilk ceza sahası dışı golünü kaydederken, sarı-kırmızılıların tarihinde iki lig sezonunda 20 gole ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 20:04, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 20:05
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Pendikspor'u konuk etti.
Mücadelenin 35. dakikasında gol atan Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların tarihine adını yazdırdı.
İLK YABANCI OYUNCU OLDU
Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Pendikspor'a atan Mauro Icardi, Galatasaray tarihinde iki lig sezonunda 20 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.
20 GOL | 2023/24
22 GOL | 2022/23