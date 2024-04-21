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Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş evinde ölü bulundu

Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş (28), Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kaldığı evde ölü bulundu. Taktaş'ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 20:20, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 20:20
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Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş evinde ölü bulundu

Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş (28), Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kaldığı evde ölü bulundu.

Katıldığı bir televizyon programıyla ünlenen Taktaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için yapılan otopsinin ardından getirildiği memleketi Adana'da toprağa verildi.

Taktaş'ın ailesi, kızlarının cinayete kurban gittiğini öne sürerek sevgilisinden şikayetçi oldu.'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, geçen haftalarda ABD'de kaldığı evde ölü bulundu.

Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş'ın cansız bedeni, önceki gün hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Taktaş'ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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