İl dışı geçici görevli kamu personeli öğretmenevlerinden indirimli faydalanabilir mi?

Bakanlığımıza ait öğretmenevi ve akşam sanat okullarında Bakanlığımız mensupları ile diğer kamu çalışanlarının il dışı geçici görevlendirmelerinde, bazı kurumlarımız tarafından farklı uygulamalara yer verildiği görülmektedir.

Oysaki Hazine ve Maliye Bakanlığının İlgi (b)'de kayıtlı Tebliği'nin Misafirhaneler başlıklı 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasında "Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %60 artırımlı miktarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin 1/2'sini, ... geçemez." Ve üçüncü fıkrasında ise "Misafirhanelerden yararlanan geçici görevli personel hangi kamu kurumunda çalışırsa çalışsın hepsine aynı tarife uygulanır." hükümleri yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 05.04.2024 tarih ve 100238956 sayılı görüş yazısında; "Bu kapsamda kurumunuz çalışanlarının il dışı geçici görevlendirmelerinde Bakanlığımıza ait öğretmenevi ve akşam sanat okullarında yapacakları konaklamalarda yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yararlandırılmaları sağlanacaktır." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR