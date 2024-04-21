Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile görüştüğü bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 21:33, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 21:35
WASHINGTON (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile görüştüğü bildirildi.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Şimşek'in dün Adeyemo ile bir araya geldiği belirtildi.
Şimşek ve Adeyemo'nun küresel ekonomik görünümün yanı sıra ABD ve Türkiye ekonomileri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
Görüşmede, ticaret ve yatırımları derinleştirme, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele ile yaptırımların uygulanmasında ikili ilişkilerin nasıl güçlendirebileceğinin ele alındığı aktarıldı.