Elektrik direğine çarpan panelvandaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde panelvanın elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 23:48, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 23:49
Mersin'in Tarsus ilçesinde panelvan, Kulak Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan Şaziye Tok ve Özcan Kalkan olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Şebnem Ay, Gökhan Tok ve Pınar Göçer ise sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.