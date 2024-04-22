22 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşecek. Erdoğan ile Sudani ortak basın toplantısı düzenleyecek, iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat'ın ardından Erbil'e de ziyarette bulunacak.

(Irak)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "23 Nisan Ulusal Egemenlik" Temalı Yarışmaların Ödül Töreni'ne katılacak, dünya çocuklarını kabul edecek, Çocuk Özel Oturumu'na iştirak edecek.

(TBMM/11.00/13.00/14.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Hilton Kozyatağı Otel'de düzenlenecek Ceza İnfaz Kurumlarında Teknoloji Konferansı'nın açılışını yapacak.

(İstanbul/09.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "23 Nisan Ulusal Egemenlik" Temalı Yarışmaların Ödül Töreni'ne katılacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, nisan ayı tüketici güven endeksi, şubat ayı hizmet üretim endeksi ve mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 ve 9 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ikinci gününde Kemer-Kaş etabıyla devam edilecek.

(Antalya/11.15)

2- Trendyol Süper Lig'in 33. haftası, EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe maçıyla tamamlanacak.

(Sivas/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 31. haftası, Ümraniyespor-Kocaelispor maçıyla sona erecek.

(İstanbul/20.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde, 28. haftanın son maçı, Beşiktaş Emlakjet ile Galatasaray Ekmas arasında oynanacak.

(İstanbul/20.30)

5 - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde, 21. haftanın son maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor ile karşılaşacak.

(Kastamonu/16.00)