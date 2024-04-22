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Fahiş fiyata yaptırım Meclis'e geliyor

Meclis, haftaya yoğun gündemle başlıyor. Genel Kurul özel gündemle toplanacak, mlletvekilleri enerji teklifi için mesai yapacak. Fahiş fiyat teklifinde de sona gelindi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 07:49, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 07:29
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Fahiş fiyata yaptırım Meclis'e geliyor

TBMM haftaya yoğun bir gündemle başlıyor. Meclis'in 104'üncü açılış yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bugün TBMM'de çocukların yöneteceği "23 Nisan Çocuk Özel Oturumu" yapılacak. Yarın ise Genel Kurul, özel gündemle toplanacak. 23 Nisan özel oturumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta ayrıca içme-kullanma suyu alanları, sulak alanlar ile kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santrallerinin kurulabilmesini içeren kanun teklifi görüşülecek.

Erzincan-İliç'teki altın madeninde yaşanan toprak kaymasını araştırmak ve çözüm önerilerini belirlemek üzere kurulan Araştırma Komisyonunun başkan ve üyelerinin seçilmesinin ardından bu hafta ilk toplantısını yapması bekleniyor.

SİYASİ PARTİLERİN GRUP TOPLANTILARI DA YAPILACAK

Meclis'te bu hafta siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak. Öte yandan, AK Parti Grup yönetimi ile Ticaret Bakanlığının üzerinde çalıştığı fahiş fiyatlara caydırıcı ceza öngören teklifin de kısa sürede Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor. AK Parti kurmayları, çalışmaların bitmesi durumunda bu hafta içerisinde teklifin TBMM başkanlığına sunulacağını dile getirdi.

Siyasi partiler bu hafta da seçim sonuçlarına ilişkin analizlerine devam edecek. İyi Parti'de ise tek gündem maddesi 27 Nisan'da yapılacak kongre. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi milletvekillerinden oluşan Meclis grubunda ise 'düşme' tehlikesi yaşanıyor. Kulislerde, CHP'den Saadet Partisi grubuna geçen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın CHP'ye geri dönmesi konuşuluyor. Böyle bir durumda Saadet Partisi'nin grubunun düşeceği belirtiliyor.

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