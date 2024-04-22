Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Yeni haftada batı kesimlerinde yağış görülecek. Çarşambadan itibaren hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftanın hava durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yeni haftada dar alanda yağışları göreceğiz. Özellikle pazartesi ve salı günü ülkemizin batı kesiminde İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın batısı, kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleride sağanak, salı günü ise Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz'in batısında sağanak göreceğiz. Çarşamba günü ise yağışlar ara verecek, parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak."

3 büyük ile hava nasıl olacak?

Tekin, İstanbul ve İzmir'de yağış beklendiğini, Ankara'da ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını aktardı:

"Başkent'te üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı pazartesi günü 22 derece, çarşamba günü ise 32 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'a baktığımızda önümüzdeki iki gün boyunca sağanak geçişleri görülecek. İzmir'de pazartesi günü sağanak var. Salı ve çarşamba yağış beklemiyoruz."

Toz taşınımı bekleniyor

Tekin, bazı bölgelere toz taşınımı uyarısı yaptı:

"Pazartesi günü Kıyı Ege'de, salı günü Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in batısında, çarşamba günü ise İç Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgesi genelinde toz taşınımı mevcut. Toz taşınımın sebep olabileceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı."