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Uçuruma devrilip yanan minibüsteki 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Adana'da uçuruma devrilen minibüsün yanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 08:18, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 09:31
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Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 FF 6095 plakalı minibüs Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde uçuruma devrildikten sonra alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Sağlık ekipleri minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 7'si çocuk 18 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

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